Serbia: ministro Difesa, false accuse di Pristina su movimenti nostro esercito nel Paese dopo attacco a Banjica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucevic ha infine ripetuto che l'ex vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic, che si era assunto la "piena responsabilità" dell'attacco avvenuto domenica nel villaggio di Banjska e che Pristina aveva detto essere il leader del gruppo armato, "non ha partecipato alle esercitazioni delle forze di riserva dell'esercito serbo". Il presidente serbo Vucic, in una dichiarazione rilasciata al quotidiano "Financial Times", ha assicurato che le forze serbe "non entreranno nel territorio del Kosovo". Il capo dello Stato ha affermato che ritirerà le forze serbe nella zona perché un'escalation del conflitto sarebbe "controproducente per le aspirazioni europee" di Belgrado. (Seb)