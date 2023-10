Kosovo: Sanremo giovani World tour a Pristina, per ambasciatore De Riu musica strumento di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serata all’insegna della grande partecipazione di pubblico e del divertimento, ieri sera a Pristina, per la tappa conclusiva del “Sanremo Giovani World Tour”. Oltre duemila persone, soprattutto teenager, hanno accolto nel cuore della capitale kosovara, in piazza George W. Bush, i talenti italiani Martina Beltrami, Fiat 131, Noor e Maninni che - sotto la sapiente direzione artistica di Maurizio Filardo - hanno alternato nuove canzoni ad immortali melodie della musica italiana. Condotta dalla celebre cantautrice italo-albanese Marsela Cibukaj, la serata è stata inoltre arricchita dai successi di Mc Kresha, icona dell’hip-hop kosovaro. L’evento - organizzato dal ministero italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dall’ambasciata italiana a Pristina e dall’Istituto italiano di cultura di Tirana - ha avuto uno straordinario risalto mediatico grazie anche alla diretta assicurata dalla tv pubblica kosovara, sia sul canale in lingua albanese ("Rtk1") che serbo ("Rtk2"). "Da sempre la musica ha rappresentato un potente strumento di dialogo e pace. A questo proposito, ci piace pensare che il tour di Sanremo Giovani World Tour, in questo momento di rinnovate tensioni, abbia potuto avvicinare le diverse etnie che, in Kosovo e nel resto dei Balcani, meritano di lasciarsi il passato alle spalle”, ha detto l’ambasciatore italiano a Pristina Antonello De Riu. (segue) (Com)