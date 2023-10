Serbia: capo Stato maggiore, prontezza al combattimento non è stata elevata al massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non ha alzato il livello di prontezza al combattimento delle sue unità militari ma anzi, ha ritirato alcune truppe di stanza vicino al valico con il Kosovo dopo averne aumentato il numero in seguito allo scontro a fuoco di Banjska, in cui sono morte quattro persone. Lo ha affermato il capo dello Stato maggiore delle forze armate della Serbia, generale Milan Mojsilovic, il quale ha aggiunto che la presenza dell'esercito è "tornata alla normalità" passando "dalle 8.350 alle 4.500 unità. Il generale serbo, in una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado, ha così smentito le voci secondo cui il Paese avrebbe alzato il livello di prontezza al combattimento delle sue forze armate. Dopo il conflitto a fuoco di Banjska, sabato 24 settembre, Stati Uniti e Unione europea hanno espresso "preoccupazione per lo stato dell'equipaggiamento e del personale dell'esercito serbo" impegnato nei pressi dei valichi con il nord del Kosovo. "Desidero informarvi che, in conformità con gli ordini del comandante supremo (e presidente della Repubblica Aleksandar Vucic), non vi è stato alcun aumento della prontezza al combattimento delle forze armate, ma solo un aumento della presenza e dell'impegno delle unità nella Zona di sicurezza terrestre e lungo la linea amministrativa", ha precisato Mojsilovic. (segue) (Seb)