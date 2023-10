Serbia: Vucic, vogliamo maggiore presenza di Kfor in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia vuole una maggiore presenza della missione a guida Nato Kfor nel nord del Kosovo. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic in un'intervista all'emittente statunitense "Cnn", ripresa dalla stampa locale. Vucic ha quindi sottolineato di "non aver firmato nessun ordine per aumentare il livello di prontezza dell'esercito al combattimento". "L'esercito serbo controlla la situazione sul terreno e schiera le forze dove ritiene che possano essere più utili per svolgere le proprie operazioni", ha sottolineato. Il presidente serbo ha quindi affermato come negli ultimi due anni il numero dei serbi in Kosovo sia diminuito, "ora ce ne sono il 10 per meno in meno" ha detto Vucic, aggiungendo che da quando il premier kosovaro Albin Kurti è salito al potere "ci sono stati 120 attacchi contro i serbi in Kosovo". "Se il terrore di Kurti continua, i serbi inizieranno ad andarsene in massa", ha sostenuto Vucic. (segue) (Seb)