Kosovo-Serbia: ministra Giustizia di Pristina, Radoicic dovrebbe essere processato da noi (2)

- La ministra kosovara ha spiegato che Pristina è determinata a chiedere a Belgrado la consegna di Radoicic, anche se può essere “piuttosto complicato” perché “dietro l’attacco terroristico c’è la Serbia stessa”, che quindi “non ha alcun titolo per indagare”. “Aspettiamo che la Corte invii una richiesta di citazione internazionale e agiremo immediatamente, senza indugi, secondo i poteri di cui disponiamo. Siamo determinati a chiedere la consegna di Radoicic al Kosovo per lo svolgimento del processo. Capisco che sia impegnativo, perché la Serbia stessa ha diretto questo attacco terroristico", ha affermato Haxhiu. La ministra kosovara ha assicurato che i crimini commessi a Banjska dal commando di etnia serba “non saranno coperti dall’amnistia, ma riceveranno una risposta istituzionale secondo la legge in vigore”. Sottolineando che l’attacco è avvenuto "con l’obiettivo di minare l’integrità e la sovranità del Kosovo”, Haxhiu ha detto che il gruppo di aggressori ha cercato di influenzare i cittadini serbi locali, che “per fortuna non si sono uniti a loro”. La ministra della Giustizia ha poi spiegato di aver chiesto l'aiuto dei partner internazionali affinché vengano avviate delle indagini su alcune basi militari serbe dove, secondo Pristina, sarebbero stati addestrati gli aggressori, precisando che “le istituzioni locali stanno facendo del loro meglio per identificare i criminali”. (Alt)