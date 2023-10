© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha iniziato a ritirare le truppe dispiegate al confine con il Kosovo. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Stanno iniziando a ritirare le truppe, ed è senza dubbio una cosa positiva”, ha detto. (Was)