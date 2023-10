Legge Bilancio: Meloni, lavoriamo per prima applicazione riforma fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per me le riforme sono tutte importanti perché si tengono insieme. “Mi piacerebbe provare a lavorare già nella legge di bilancio a una prima applicazione della riforma fiscale”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Sky Tg24, in occasione di “Sky 20 anni”. “Immediatamente dopo la legge di Bilancio vorrei portare la legge costituzionale sulla revisione del nostro assetto istituzionale. L'autonomia si tiene con la riforma costituzionale, la riforma della giustizia si tiene con il resto. Vorrei che questo fosse l'anno in cui le mettiamo tutte in cantiere”, ha aggiunto. (Rin)