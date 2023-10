© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi viviamo in una situazione molto impattata dalla guerra in Ucraina, che sta generando un processo recessivo. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ospite a “Sky 20 anni” su Sky Tg24. “I governi europei stanno cercando forme per rispondere a questa situazione eccezionale. Il prezzo maggiore economicamente lo stiamo pagando noi”, ha aggiunto. (Rin)