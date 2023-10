Taxi: Atzeni (Uiltrasporti Lazio), non si strumentalizzi comparto per scopi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "nostro malgrado stiamo assistendo da tempo a una serie infinita di attacchi, sia mediatici che politici, nei confronti della categoria dei tassisti. Nessuno dimentichi che al centro ci sono i lavoratori, che devono essere tutelati sotto l'aspetto della dignità e della garanzia salariale". Lo afferma in una nota Alessandro Atzeni di Uiltrasporti Lazio. "Si eviti, quindi, di iniziare a sparare numeri spropositati sul rilascio di nuove licenze taxi che, a nostro parere, devono essere rilasciate esclusivamente a titolo oneroso - spiega -. Ai sindaci delle città, inoltre, sia ben chiaro che prima di rilasciare una sola licenza devono essere affrontati e risolti gli annosi problemi che colpiscono duramente il comparto, specialmente a Roma dove ancora non si è alzato un dito per eliminare l'abusivismo legato all'uso improprio delle autorizzazioni di noleggio con conducente".(Com)