- La vicenda Expo 2030 è una questione importante che però non ha nulla a che vedere con il partenariato strategico tra Italia e Arabia Saudita. Lo ha detto in conferenza stampa da Riad il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Noi vogliamo costruire, quindi non sarà certamente un ostacolo nelle relazioni tra i nostri Paesi”, ha detto Tajani.(Res)