Scuola: Cgil Roma, con accorpamento istituti proseguono tagli da governo e Regione Lazio (2)

- "Si tratta - aggiunge Di Cola - di un messaggio preoccupante da parte della Regione Lazio ai lavoratori, agli studenti e alle famiglie. Una presa d'atto di politiche nazionali che nulla hanno a che vedere con il contrasto alla dispersione e in totale controtendenza alle reali esigenze di saperi e conoscenza di cui le nostre province hanno bisogno. Il Lazio soffre, non da oggi, di investimenti carenti sul tempo scuola e sulle infrastrutture scolastiche nelle aree periferiche e rurali, che verranno gravemente colpite dalla riduzione prevista dal dimensionamento. Questa preoccupante presa di posizione da parte della Regione Regione - concludono Di Cola e Tatarella - è un motivo in più che da' ragione e rafforza le rivendicazioni che porteremo in piazza nella grande manifestazione nazionale di sabato 7 ottobre 'La via maestra. Insieme per la Costituzione', convocata dalla Cgil e da più di 100 associazioni per chiedere il rispetto della Costituzione, forti investimenti sul lavoro e sui diritti e ribadire un secco 'No' all'autonomia differenziata". (Com)