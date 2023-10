Sport: Città metropolitana Roma, oggi convegno con associazioni e istituzioni su novità legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Palazzo Valentini, a Roma, il convegno "Lo sport nella società moderna: novità legislative tra riforma e decreti correttivi, impatto sociale e riflessioni dal territorio". All'incontro, oltre alle istituzioni, hanno partecipato le principali federazioni e le realtà sportive di Roma e provincia, per confrontarsi da un punto di vista tecnico e politico sulle ricadute della riforma dello sport e del lavoro sportivo, entrata in vigore a luglio di quest'anno. E' quanto si legge in una nota della Città metropolitana di Roma. "E' un momento di svolta epocale per lo sport in Italia e come in ogni momento di cambiamento, è naturale che sorgano dubbi e incertezze da parte delle tante associazioni che si occupano di sport di base", spiega il consigliere delegato agli impianti sportivi della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci. "Il 20 settembre è stato modificato anche l'articolo 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma 'La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme'. Tale modifica - prosegue - si sposa con l'impegno, sia di Città metropolitana sia di Roma Capitale, che lavora al fine di rendere lo sport un investimento importante per la crescita delle nostre comunità". (segue) (Com)