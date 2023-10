Sport: Città metropolitana Roma, oggi convegno con associazioni e istituzioni su novità legislative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un lavoro comune - sottolinea Parrucci - che parte dalla valorizzazione e riqualificazione strutturale degli spazi sportivi delle nostre scuole. Abbiamo fortemente voluto questo momento di confronto e l'evento di oggi è stato il primo di una serie di Tavoli specifici che andremo a strutturare su questa tematica, per essere di supporto alle associazioni sportive al fine di chiarire i punti oscuri della riforma e le tante perplessità sollevate. Ringrazio tutte le istituzioni intervenute e ringrazio anche l'avvocato Assennato, che ci ha coadiuvato dal punto di vista tecnico nella costruzione di questa prima giornata di confronto mettendo in piedi una 'squadra' di esperti". Tra gli interventi istituzionali quello di Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea capitolina, Nando Bonessio, presidente della commissione Sport del Comune di Roma, Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio, Giancarlo Abete, presidente Lega nazionale dilettanti, Umberto Calcagno, presidente Associazione italiana calciatori. (Com)