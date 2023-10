Imprese: Urso, collaborazione fondamentale per sostegno a startup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, è intervenuto oggi in video collegamento al Consiglio generale di Aifi, l’Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt, presieduta dal professor Innocenzo Cipolletta. Nel corso del proprio intervento il ministro ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori del tavolo tematico attivato presso il Mimit per promuovere l’ecosistema delle startup. Il tavolo, partecipato dai diversi portatori di interesse (Aifi, Cdp venture capital, Smart&Start Invitalia) e dalle associazioni di categoria (InnovUp, Italian tech alliance, Pni Cube, Iban), ha l’obiettivo di rafforzare il circolo virtuoso che collega il risparmio privato a sostegno della crescita di imprese del nostro Paese mediante il contributo di fondi di private capital. Urso ha poi illustrato le finalità del cosiddetto “Fondo sovrano” istituito con il disegno di legge made in Italy, ora all’esame del Parlamento, al quale sono stati destinati 300 milioni di euro stralciati dal Fondo per il sostegno al venture capital. Una scelta che risponde a precisi obiettivi di efficienza e ottimale allocazione delle risorse pubbliche. “A fronte di circa 4 miliardi di euro che lo Stato ha destinato al Fondo gestito da Cdp venture capital, le risorse impegnate sono circa 850 milioni - ha detto Urso -. Non si poteva tenere una così ingente quantità di risorse finanziarie immobilizzata, in presenza di imprese nazionali, inserite in filiere strategiche e a elevato potenziale, capaci di assorbire immediatamente il rafforzamento patrimoniale". (segue) (Rin)