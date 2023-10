Usa: processo civile per frode, Trump presenta ricorso in appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati di Donald Trump hanno fatto ricorso in appello contro la sentenza del giudice Arthur Engoron, che la scorsa settimana ha stabilito che l’ex presidente è legalmente perseguibile per frode, avendo sopravvalutato gli asset gestiti dalla Trump Organization per ottenere vantaggi fiscali e condizioni migliori relativamente ai prestiti chiesti ad alcune banche. Il ricorso è stato presentato presso la Corte d’appello di New York. (Was)