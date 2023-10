Lombardia: Roggiani e L. Sala (Pd), destra arrogante prende in giro sindaci su Pedemontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “I comuni e i cittadini brianzoli coinvolti dalla tratta D della Pedemontana meritano tutto tranne che essere presi in giro dalla Lega e dall’assessora Terzi. Non c'è mai stata una vera volontà di dialogo e i fatti lo dimostrano. Il progetto definitivo è stato depositato ai primi di agosto, appositamente per comprimere i tempi di approfondimento e valutazione del progetto, successivamente è stato avviato l'iter della conferenza di servizi al Ministero ed infine sono stati convocati i sindaci all'incontro di oggi dopo che Regione Lombardia aveva già dato parere favorevole al progetto. Cosa si aspettava la destra? Hanno fatto bene i sindaci ad abbandonare l'incontro perché c'è un limite a tutto e non meritano di essere presi in giro dalla Regione. Il Partito Democratico continuerà ad impegnarsi ad ogni livello affinché questo progetto inutile ed insostenibile venga messo in discussione. I comuni hanno proposte alternative perché non ascoltarli? Ma quale Lega vicina ai territori, qui c’è solo arroganza. Amministratori locali e cittadini vogliono altro”. Così in una nota congiunta la segretaria regionale Silvia Roggiani e il segretario di Monza e Brianza Lorenzo Sala. (Com)