Torino: pasticcio Gtt sul carnet di biglietti, costa più di 6 biglietti singoli

- Non è partito nel migliore dei modi l'aumento dei prezzi del trasporto pubblico a Torino. A complicare un passaggio già di per sé delicato è stato un errore compiuto da Gtt nella gestione dei biglietti sulla nuova app ora disponibile anche per gli iPhone. L'acquisto di 6 corse singole costava meno di 6 biglietti acquistati con il carnet Multicity. A scoprire l'errore il Movimento 5 Stelle, con il consigliere comunale Andrea Russi che ha parlato di "Superficialità, approssimazione e incompetenza dell'assessorato e dell'azienda". Gtt ha annunciato la rimozione del carnet dal sito, che ora si potrà acquistare soltanto su supporto cartaceo. "Nello stesso comunicato c’è scritto: 'sempre più utenti preferiscono acquistare il biglietto smaterializzato'. E cosa fanno queste menti sopraffine? Ovvio, lo eliminano. Imbarazzanti, non ci sono altre parole", ha concluso Russi. (Rpi)