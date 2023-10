Migranti: Piantedosi, accordo di oggi vittoria per Europa e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avanti verso il superamento del Regolamento di Dublino. L’accordo di oggi conferma la volontà dei Paesi europei di dare una risposta concreta all’emergenza migratoria e soprattutto testimonia il grande lavoro fatto dal nostro governo per riportare al centro nella agenda europea il tema migrazione. Una vittoria per l’Europa e per l’Italia che ha saputo negoziare con i partner europei raggiungendo una intesa in linea con le nostre posizioni". Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in merito all'intesa raggiunta a livello europeo sui migranti. (Rin)