Rai: esponenti M5S, via delega su Tgr Lombardia a codirettore Pacchetti, noi soddisfatti

- "Avevamo sollevato per primi con una interrogazione in commissione di vigilanza il caso della promozione a vice caporedattore del TGR Lombardia di una giornalista moglie del condirettore con delega sulla direzione di Milano, Roberto Pacchetti. Oggi l'azienda ci ha risposto comunicando che a Pacchetti viene sottratta la delega sulla TGR Lombardia e che assumerà la delega sulla TGR Calabria. Siamo soddisfatti perché c'era un evidente problema di opportunità: la delega sulla redazione lombarda non poteva restare in capo a chi ha legami di parentela con un membro della redazione stessa. È un risultato evidente e la dimostrazione che se c'è una forza politica che lavora con concretezza per il bene del servizio pubblico, quella è il Movimento 5 Stelle. Le polemiche inutili le lasciamo volentieri agli altri ". Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai. (Com)