Migranti: Malan (Fd'I), accordo Ue è altra brutta giornata per sinistra che tifa contro Italia

- "Oggi è un'altra brutta giornata per la sinistra che tifa contro l'Italia. Infatti, l'accordo sul regolamento migranti raggiunto dagli ambasciatori dell'Ue sancisce una vittoria del nostro governo, che fin dal primo momento aveva chiesto di mettere da parte l'emendamento della Germania riguardante le Ong fosse messo da parte. Si afferma così il principio che non possono essere i trafficanti di uomini a decidere chi entra in Europa e che i confini esterni europei vanno difesi, come da tempo Fratelli d'Italia e il governo Meloni perseguono. L'Italia del governo Meloni è tutt'altro che isolata in Europa, ma difende l'interesse nazionale, cosa che a quanto pare è difficilmente comprensibile per la sinistra". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. (Rin)