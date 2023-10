© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di preoccupazioni non ne ho nella misura in cui la maggioranza capisce il momento e sostiene il governo, “di questo sono molto confidente”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ospite a “Sky 20 anni” su Sky Tg24, in riferimento alla legge di Bilancio. (Rin)