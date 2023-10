Turismo: Milano lancia la sfida mobilità su accoglienza sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Abbiamo una sfida: assicurare ai turisti italiani e internazionali che arrivano sempre più numerosi nelle nostre città un'accoglienza e una permanenza davvero sostenibili, in termini di mobilità, ricettività e servizi. E dobbiamo farlo gestendo al meglio l'impatto generato da tali flussi". L'assessora al Turismo del Comune di Milano Martina Riva ha sintetizzato così gli obiettivi del II Forum GDITS - Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile, che si è svolto questo pomeriggio a Palazzo Giureconsulti. Organizzato grazie al supporto e al finanziamento del Ministero del Turismo, l'incontro di oggi ha permesso alle città del network GDITS (Milano, Roma, Firenze, Venezia e Napoli) di confrontarsi a livello politico e tecnico sulle azioni già messe in campo e su quelle da avviare per favorire lo sviluppo del settore sul fronte della qualità dell'offerta proposta e dell'attenzione all'ambiente, garantendo una gestione economicamente e socialmente sostenibile del turismo sul territorio. Lo sviluppo e la condivisione di buone pratiche sono le finalità principali che si è dato il network sin dalla sua costituzione nel 2013, con la firma di un protocollo che sarà rinnovato nei prossimi mesi. Il Forum è stato aperto dall'intervento da remoto del Segretario Generale del Ministero del Turismo Barbara Casagrande, seguito dai saluti istituzionali dell'assessora Martina Riva e del Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi Elena Vasco. (segue) (Com)