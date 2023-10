Turismo: Milano lancia la sfida mobilità su accoglienza sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da gennaio ad agosto, a Milano città abbiamo registrato oltre 5,6 milioni di presenze: ogni mese è stato superato il mezzo milione di arrivi - ha spiegato l'Assessora Riva -. Questo è un dato che ci riempie di orgoglio, perché certifica l'interesse costante per Milano e ribadisce l'importanza del lavoro che stiamo portando avanti con Milano&Partners e il brand YesMilano per promuovere la città come meta di turismo congressuale, sportivo, inclusivo e sostenibile tutto l'anno. In questa fase di ripresa del settore turistico dopo la pandemia, noi, rappresentanti delle Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile, abbiamo il dovere di promuovere iniziative che incentivino i turisti a una fruizione sempre più green e consapevole delle nostre città e allo stesso tempo dobbiamo stimolare chi opera nel settore della ricettività e dell'accoglienza a contribuire fattivamente alla diffusione di una maggiore sensibilità ambientale attraverso i servizi offerti. Occorre una progettualità condivisa che tenga conto dell'importanza di destagionalizzare e decongestionare i luoghi di maggiore interesse, così da garantire una migliore gestione dell'impatto che flussi turistici così importanti hanno sulle nostre città". Gli standard internazionali di sostenibilità nella gestione delle destinazioni turistiche - in termini di struttura organizzativa, di sostenibilità socio-economica, culturale e ambientale - sono stati oggetto dell'intervento inviato ai partecipanti del Forum dal vice Chair del Global Sustainable Tourism Council CB Ramkumar. (Com)