Migranti: Craxi (FI), accordo di oggi va salutato con favore

18 ottobre 2021

- "L'approvazione di oggi del mandato del Consiglio Ue sul regolamento della gestione delle crisi va salutato con favore. Senza illudersi, senza eccedere in trionfalismi, dobbiamo dire che è stato fatto un passo in avanti per mettere mano al Patto su migrazione e asilo. È un primo risultato a cui si giunge anche grazie all'impegno italiano. Uno sforzo che va di pari passo con l'esigenza di porre in essere un piano di cooperazione e di sviluppo, come dichiarato anche in sede Onu, per fronteggiare la questione migratoria. L'auspicio è che si proceda ora con risolutezza, sapendo che le crisi non seguono i tempi delle trattative tra le istituzioni che compongono l'Unione europea". Lo dichiara Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa a palazzo Madama. (Rin)