Egitto: le rimesse dei lavoratori all’estero calano del 30,8 per cento (2)

- La bilancia dei pagamenti complessiva dell'Egitto ha registrato un surplus di 882,4 milioni di dollari, rispetto al deficit di 10,5 miliardi di dollari dell'anno precedente. Il governo egiziano ha recentemente lanciato varie iniziative per incoraggiare gli egiziani che lavorano all’estero a immettere il proprio denaro in valuta forte nel mercato locale. Una delle iniziative più famose lanciate è l'iniziativa “Auto per gli egiziani all'estero”, lanciata lo scorso ottobre. In base a questa iniziativa, gli egiziani che lavoravano all'estero avevano il diritto di importare un'auto per uso personale, senza pagare dogana o tasse, a condizione che somme di denaro fossero depositate in dollari sul conto del ministero delle Finanze egiziano, e i depositanti avrebbero recuperato queste somma dopo cinque anni in sterline egiziane, al cambio del dollaro alla data del recupero. (segue) (Cae)