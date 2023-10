Berlusconi: Barelli, iscrizione a Famedio giusto riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iscrizione di Silvio Berlusconi al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri, è il giusto e doveroso riconoscimento ad una persona che, nel corso della sua vita, ha dato tanto al Paese come uomo, imprenditore, politico e sportivo, rappresentando orgoglio e vanto per la città di Milano, con cui ha sempre avuto un legame stretto e indissolubile. Siamo soddisfatti che anche la maggioranza di centrosinistra del comune di Milano abbia accolto la richiesta avanzata da Forza Italia. Si tratta di un tributo solenne per ricordare un uomo che resterà nella storia". Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. (Com)