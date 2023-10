© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato oggi a Doha il ministro di Stato agli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulaziz. Secondo quanto riferito da Bathily su X (ex Twitter), le parti hanno rivisto il processo politico libico e chiesto un'unità di intenti e un accordo politico sulle elezioni per riunire le istituzioni libiche. (Lit)