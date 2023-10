Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione congiunta delle commissioni Pari Opportunità e IV^. Odg: Audizione della Dr.Ssa Fulvia Pedani, Presidente Dell' Associazione Nazionale Donne Operate al seno - A.N.D.O.S.-Ore 10, Auditorium Vivaldi: il Sindaco porta i saluti istituzionali al convegno "In viaggio con la Banca d'Italia- Il polso dell'economia"Ore 11, Teatro Gobetti, via Rossini 8: il sindaco Lo Russo e gli assessori Purchia e Carretta partecipano alla presentazione del Salone del Libro con la direttrice editoriale Annalena BeniniOre 11, Teatro Colosseo, Via Madama Cristina 71: l'assessora Salerno assiste all'evento musicale di apertura del nuovo anno scolastico a cura di USROre 11:45, Pala Gianni Asti, viale Bistolfi 10: l'assessore Carretta partecipa alla Festa dello Sport pratica-TO in cittàOre 13, Palazzo Civico, sala Capigruppo: riunione della Commissione Controllo di Gestione. Odg: Approfondimento interpellanza emissioni lavorazioni conglomerati bituminosi in via BramafameOre 13:30, Ospedale Regina Margherita: il Sindaco è presente all'inaugurazione degli ambulatori del reparto di pneumologia pediatricaOre 17, Camera di Commercio, Palazzo Birago: il Sindaco prende parte all'inaugurazione "Arte alle corti 2023" (Rpi)