Ucraina: Meloni, nostro sostegno a Ucraina rimane immutato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro sostegno all'Ucraina “rimane immutato, banalmente perché la decisione che il governo ha preso dall'inizio del suo mandato, e che l'Italia per la verità aveva già preso prima, è una scelta di convinzione, non è una scelta dettata da altri parametri”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Sky Tg24, in occasione di “Sky 20 anni”. “Sugli aiuti siamo sempre stati al fianco dell'Ucraina ed è quello che continueremo a fare compatibilmente con le richieste che arrivano e con la necessità di non sguarnire, non compromettere la nostra sicurezza: ci sta lavorando il ministero della Difesa”, ha aggiunto. (Rin)