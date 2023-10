Arabia Saudita-Italia: Tajani a Riad, grande potenziale per imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è arrivato a Riad, in Arabia Saudita, dove ha incontrato il ministro degli Investimenti, Khalid Al Falih. "Appena arrivato a Riad ho incontrato il ministro degli Investimenti Khalid Al Falih. Grande potenziale per imprese italiane in Arabia Saudita: pronti per nuovi partenariati nei settori energia, infrastrutture, agroindustria, turismo e innovazione. Forte interesse saudita ad investire in Italia", si legge in un messaggio pubblicato su X (ex Twitter). (Res)