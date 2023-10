Difesa: Estonia e Lettonia firmano contratto da 700 milioni di euro per fornitura veicoli a forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Estonia e la Lettonia hanno stipulato un accordo per l'acquisto di vari tipi di veicoli per le forze di sicurezza per un importo totale di quasi 700 milioni di euro. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Centro estone per gli investimenti nella difesa (Rkik). Nello specifico, è stato siglato "un contratto su larga scala con gli uffici di rappresentanza estoni di Scania, Mercedes Benz e Volvo per l’acquisto di equipaggiamento militare con l’obiettivo di fornire alle forze armate dell’Estonia e della Lettonia vari tipi di equipaggiamento nel corso dei prossimi sette anni. Il valore totale dell'accordo quadro è di quasi 700 milioni di euro. In totale verranno consegnate oltre duemila unità di mezzi di trasporto”, si legge nella nota. Il contratto firmato prevede l'acquisto di attrezzature non solo per le Forze di difesa estoni, ma anche per le Forze di difesa e il Dipartimento di polizia e guardia di frontiera. (Sts)