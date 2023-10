Migranti: Meloni, conseguenza di guerra ibrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se vogliamo difendere l'Ucraina con forza dobbiamo anche fare attenzione alle conseguenze. “Cito il tema delle migrazioni, che è conseguenza diretta di una guerra ibrida che si combatte con molti strumenti, compreso lo strumento della fame, del grano, e che torna da noi”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Sky Tg24, in occasione di “Sky 20 anni”. “Per cui, quando si parla di gestire il fenomeno della migrazione illegale si sta parlando anche di questo. Così come si sa il lavoro che l'Italia ha fatto all'indomani dell'invasione russa in Ucraina per diversificare le sue fonti di approvvigionamento energetico, e abbiamo fatto un ottimo lavoro”, ha aggiunto. (Rin)