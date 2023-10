Ue: Meloni, tenere conto di investimenti in Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa si dota di una strategia che è quella della transizione verde, anche sul tema dell'energia. “Dopodiché non si può non tenere conto nelle nuove regole del Patto di stabilità degli investimenti che le nazioni sono chiamate a fare, difesa, digitale, green, energia, per mantenere l'Europa competitiva e seguire quella strategia”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Sky Tg24, in occasione di “Sky 20 anni”. (Rin)