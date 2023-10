Usa: Biden chiede coesione dopo sfiducia a McCarthy, a Washington “atmosfera velenosa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti si sta riorganizzando per nominare un nuovo presidente, dopo la sfiducia approvata nei confronti di Kevin McCarthy: servirà del tempo, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “Nel fine settimana abbiamo raggiunto un accordo per rifinanziare temporaneamente le attività del governo federale, ma bisogna trovare una intesa definitiva: non possiamo arrivare ancora una volta all’ultimo momento per evitare il blocco del governo”, ha detto, sottolineando la necessità di “cambiare l’atmosfera velenosa che si respira a Washington”. Democratici e repubblicani, ha continuato, hanno “numerosi punti” su cui non sono d’accordo, ma “dobbiamo smettere di guardarci a vicenda come se fossimo nemici: dobbiamo iniziare ad ascoltarci e a lavorare insieme”. (Was)