Migranti: Meloni, passi avanti importanti a livello europeo, senza lavoro strutturale saremo travolti

- In tema di migrazioni, a livello europeo “mi pare che si siano fatti, in termini di lettura, passi avanti molto importanti”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Sky Tg24, in occasione di “Sky 20 anni”. “Quello che tutti capiscono è che è impossibile pensare che questo problema si possa fermare in Italia, intanto perché io non lo consentirò. E poi perché la dimensione di quello che sta accadendo in Africa, in assenza di un lavoro strutturale che si deve fare con l'Africa, travolgerà tutti se noi non immaginiamo soluzioni efficaci”, ha aggiunto. (Rin)