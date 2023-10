Trasporti: Cotral, lunedì 9 ottobre sciopero 24 ore Usb e Orsa Tpl (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza delle organizzazioni sindacali Orsa Tpl Lazio e Usb Lavoro Privato – Trasporti Roma per lo sciopero Cotral di 24 ore: per l'attivazione della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione in data 21/06/2023, alla quale sono seguiti due incontri in sede aziendale in data 04/07/2023 e 19/07/2023; per l'esito negativo dei suddetti incontri di prima fase; per l'attivazione della seconda fase in data 31/07/2023 con tentativo di conciliazione espletato presso la Prefettura Roma in data 10/08/2023, conclusosi con esito negativo; per l'azione di sciopero di 4 ore del 18.09.2023 e il perdurare delle problematiche oggetto della vertenza. La percentuale di adesione al precedente sciopero nazionale di 24 ore del 20 maggio 2023 dell'Organizzazione sindacale Usb è stata del 17,6 per cento. (Com)