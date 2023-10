© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 202 sì, 128 no e quattro astenuti, alla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici, il cosiddetto decreto Asset. Il voto finale è previsto per domani, entro le 14. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato.(Rin)