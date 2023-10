Germania: depositate accuse contro fratelli che pianificavano attentato jihadista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Amburgo ha depositato le accuse contro due fratelli siriani arrestati nella stessa città e a Kempten, nella giornata del 25 aprile scorso, perché sospettati di pianificare un attentato dinamitardo di matrice jihadista contro una chiesa in Svezia. Detenuti dalla cattura, i due hanno 29 e 24 anni. Il maggiore è accusato di aver preparato l'attacco come reazione contro i roghi del Corano in Svezia. In particolare, i capi di imputazione comprendono tentativo di adesione a un'organizzazione terroristica straniera, pianificazione di un attentato e finanziamento al terrorismo. Per il minore, le accuse sono di sostegno ad associazione terroristica straniera e concorso nel finanziamento al terrorismo. Secondo gli inquirenti, il 24enne avrebbe incoraggiato il fratello a compiere l'attentato suicida, in cui sarebbe stata impiegata una cintura esplosiva di fabbricazione artigianale. (Geb)