Polonia: la Banca centrale abbassa di nuovo i tassi di interesse

- La Banca nazionale di Polonia (Nbp) ha abbassato di nuovo i tassi di interesse. Il consiglio di politica monetaria dell’istituto ha ridotto il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 5,75 per cento. Il taglio di oggi segue quello di 75 punti base avvenuto a settembre. In precedenza, Nbp aveva mantenuto i tassi invariati per dodici mesi. Venerdì scorso l’Ufficio centrale di statistica (Gus) ha certificato che l’inflazione a settembre è scesa all’8,2 per cento. (Vap)