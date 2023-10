Slovenia: governo stima in quasi 10 miliardi di euro i danni di inondazioni di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovenia ha stimato in quasi 10 miliardi di euro i danni causati dalle inondazioni che hanno colpito il Paese ad agosto. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo", secondo cui la valutazione è relativa, tra le altre cose, al rifacimento degli edifici, alla riabilitazione dei corsi d'acqua e al ripristino delle infrastrutture. I danni sono stati registrati in 183 comuni. L'estensione totale dell'area colpita dalle inondazioni è stata stimata in 17.203 chilometri quadrati di superficie, sui 20.273 totali del Paese. La valutazione dei danni è fondamentale per la predisposizione della domanda per l'ottenimento delle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. "Presenteremo sicuramente la domanda entro il termine previsto, cioè il 27 ottobre", ha assicurato il ministro dello Sviluppo sloveno, Aleksander Jevsek, dopo la riunione governativa. (Seb)