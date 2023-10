Mestre: Fontana, tragico incidente ha suscitato sgomento e profondo dolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo tragico incidente ha suscitato sgomento e profondo dolore in tutti gli italiani. Desidero dunque rivolgere, a nome dell’Assemblea e mio personale, l’espressione del più sentito cordoglio ai familiari delle vittime. Voglio inoltre esprimere la nostra vicinanza alle persone ferite, cui auguriamo una pronta guarigione. Rivolgiamo un particolare ringraziamento ai Vigili del fuoco, alle Forze dell'ordine, al personale sanitario e a tutti coloro che si sono subito prodigati nelle operazioni di soccorso e di assistenza. Invito ora l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento in occasione della commemorazione, nell'Aula di Montecitorio, per quanto accaduto ieri sera a Mestre, quando un autobus, con a bordo turisti stranieri, è precipitato da un cavalcavia, provocando la morte di 21 persone - tra cui due bambini - ed il ferimento di altre 15. (Rin)