Sardegna: ok Giunta regionale a interventi di ripristino delle bocche a mare

- Approvata dalla Giunta regionale la delibera che autorizza interventi di ripristino della batimetrica dei canali, delle rive spondali e delle bocche a mare per garantire la corretta regimazione del bacino idraulico. “Con questa Delibera - ha detto l’assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta – vengono destinati 2 milioni di euro a favore dell’Agenzia Agris Sardegna individuata come soggetto attuatore dell'intervento. Questo sulla base di quanto rappresentato dalla Direzione Generale dell'Assessorato e dall’Agenzia Agris Sardegna che ha curato il monitoraggio sull’attuale situazione dei compendi ittici regionali e sulla base delle numerose segnalazioni pervenute dai concessionari dei compendi ittici sardi.” Sarà definita una procedura a sportello che consentirà agli Enti locali, in possesso di elaborati progettuali esecutivi degli interventi, di poter presentare tempestivamente domanda di finanziamento già dalla data di pubblicazione del previsto avviso pubblico che verrà predisposto da Agris. (Rsc)