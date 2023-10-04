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رواد فضاء "ناسا" سوف يرتدون بدلات "برادا"

روما, 04 ott 17:30 - (Agenzia Nova) - رواد فضاء أرتميس 3، مهمة الهبوط على سطح القمر التي خططت لها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء بالولايات المتحدة (ناسا) لعام 2025، سوف يرتدون بدلات "برادا"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، أنه "برادا" سوف تقوم بتصنيع المعدات بتكليف من مجموعة الطيران الأمريكية أكسيوم سبيس، ولا سيما، هذه البدلات لوحدة التنقل الخارجية.

وأعلنت شركة اكسيوم سبيس أنها اختارت "برادا" لخبرتها الفنية في المواد الخام وتقنيات الإنتاج، فضلاً عن "مفاهيم التصميم المبتكرة".
وسيعمل المهندسون من المجموعتين معًا طوال عملية التصميم، لتطوير حلول للمواد التي تحمي "من التحديات الفريدة للفضاء والبيئة القمرية".
وقال لورنزو بيرتيلي، مدير التسويق في برادا، إن العلامة التجارية عززت خبرتها في التقنيات المتطورة من خلال العمل مع فريق لونا روسا برادا للإبحار في كأس الأمريكتين. (نوفا)
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