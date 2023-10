Napoli: la Federico II prepara la nuova classe di astronauti dell’Esa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federico II prepara la nuova classe di astronauti dell’Esa. In aula e nei laboratori i 7 candidati astronauti selezionati dall’Agenzia spaziale europea per il Basic training. Studiano Scienza dei fluidi e Scienza dei materiali. Domani saranno nella ‘galleria del vento’ nella sede federiciana di via Claudio (alle 11.45). L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha selezionato, tra oltre 23000 domande, 5 candidati astronauti e 11 riserve. I 5 candidati, Sophie Adenot, Francia, pilota collaudatore di elicotteri, Pablo Álvarez Fernández, Spagna, ingegnere aerospaziale, Rosemary Coogan, Gran Bretagna, Ph.D. in astronomia, Raphael Liégois, Belgio, PhD in neuroscienza, e Marco Sieber, Svizzera, medico, entreranno a far parte del corpo europeo degli astronauti una volta completata la prima fase di preparazione: il Basic training. Ai 5 candidati si aggiungono anche John Mc Fall, astronauta di riserva dell’Esa selezionato per lo studio di fattibilità con l’obiettivo di capire ed abbattere le barriere ad astronauti con disabilità e Katherine Bennell-Pegg prima donna candidata astronauta dell’Australia. Il corso, della durata di 12 mesi, li vedrà impegnati nello studio di tutte le branche della fisica di base e spaziale, biologia, ingegneria, medicina e scienze della Terra integrando anche corsi di sopravvivenza, immersioni, lingua russa, leadership e team building al fine di acquisire il bagaglio di conoscenze necessarie alle future missioni spaziali a cui saranno assegnati. (segue) (Ren)