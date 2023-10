Napoli: la Federico II prepara la nuova classe di astronauti dell’Esa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'università degli studi di Napoli Federico II è stata selezionata per preparare i candidati astronauti in Scienza dei fluidi, con il professor Raffaele Savino, del dipartimento di Ingegneria industriale, e Scienza dei materiali, con il professor Paolo Aprea e l’ingegnere Luigi Sanguigno del dipartimento di Ingegneria chimica, dei materiali e della produzione industriale. Un riconoscimento importante della qualità di insegnamento dei docenti e delle loro ricerche. Dall'inizio dell'anno 2023 i professori sono stati impegnati nella preparazione e certificazione delle lezioni al fine di garantire la qualità dei corsi secondo gli standard dell’ESA e della Nasa. L'iter si è concluso a fine luglio con l’implementazione e certificazione del corso pilota.La Federico II è stata selezionata, unica tra le diverse Università Europee, per lo svolgimento delle lezioni presso la sede del Dipartimento di Ingegneria Industriale in Piazzale Tecchio a Napoli. La scelta è stata fatta dall’Esa per la reputazione e la lunga tradizione della scuola di Ingegneria aerospaziale di Napoli, in particolare nel settore delle Scienze e tecnologie spaziali e della microgravità. (segue) (Ren)