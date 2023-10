Napoli: la Federico II prepara la nuova classe di astronauti dell’Esa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Ateneo svolge il training degli astronauti futuri dell’Esa. Questa settimana conclude un percorso svolto in diversi mesi, abbiamo avuto alcune visite di delegazioni Esa con cui abbiamo concordato i programmi formativi e verificato che rispettassero i più alti standard tipici degli astronauti per le future missioni spaziali a cui saranno destinati - ha spiegato il professore Raffaele Savino -. Nelle nostre aule svogliamo lezioni teoriche, anticipando concetti che poi vengono ripresi nei laboratori, dove si svolgono sessioni pratiche in cui gli astronauti possono addestrarsi. È previsto un esperimento nella nostra Galleria del Vento, unica in Italia, che riproduce le condizioni di rientro delle capsule spaziali, proprio per mostrare loro quali sono le problematiche scientifiche e tecnologiche di maggior rilievo”. Della delegazione Esa presso la Federico II faranno parte, oltre ai 7 candidati Astronauti, Kris Capelle, responsabile dell’unità addestramento della stazione Spaziale del Centro astronauti dell’Esa e l'ingegnere Luca Anniciello, Increment Training Lead e supervisore dei corsi che verranno implementati a Napoli, laureato in Ingegneria aerospaziale presso l'Ateneo federiciano. “Questa settimana si inquadra nell’ambito di un accordo che abbiamo, come Dipartimento di Ingegneria Industriale, con l’Esa - sottolinea Nicola Bianco, Direttore del Dipartimento -. In particolare, al di là dei vari progetti che svolgiamo e i rapporti scientifici, questa attività riguarda la formazione di quelli che saranno i futuri astronauti dell’Agenzia, che ha scelto solo il nostro Ateneo per la formazione esterna, scelta che è il riconoscimento della valenza dei nostri laboratori didattici’. (Ren)