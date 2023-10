Mestre: 15 ricoverati, 11 in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attualmente risultano ricoverati presso gli ospedali del Veneto quindici pazienti coinvolti nell'incidente del pullman a Mestre. Undici di loro sono in reparti ad alta intensità di cura (terapie intensive). Fra di essi ci sono dodici adulti e tre minori". Lo rende noto la Regione Veneto. Presso l'Ospedale di Mestre sono ricoverati cinque pazienti, tre di nazionalità ucraina, un tedesco, una persona in corso di identificazione; all'ospedale di Dolo, un paziente di nazionalità francese, all'ospedale di Mirano un paziente di nazionalità croata; all'ospedale di Treviso invece sono ricoverati cinque pazienti, di cui due minori austriaci, uno spagnolo, un austriaco, una donna ucraina; a Padova ci sono due pazienti, una donna spagnola, una donna ucraina, una in corso di identificazione". La nota regionale rende inoltre noto che "nella notte è stato trasferito un paziente dall'ospedale di Treviso al centro grandi ustioni di Padova. Un ulteriore paziente è stata trasferita poco fa da Mestre a Padova (una donna ancora in corso di identificazione)". (Rev)