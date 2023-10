Migranti: Foti (Fd'I), accordo è vittoria storica governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto sui migranti "verrà discusso al prossimo Consiglio europeo, ma senza l'emendamento sulle Organizzazioni on governative che la Germania e i partiti della sinistra europea volevano imporre. È un accordo storico quello raggiunto dal governo Meloni oggi a Bruxelles, dove è stato ribadito - e questa volta accettato e condiviso da tutti gli Stati - il principio secondo il quale non saranno i trafficanti di esseri umani a decidere chi fare entrare nei nostri territori. Superata una volta per tutte la narrazione demagogica delle sinistre, che hanno provato ad ostacolare in ogni modo il governo italiano e che ha portato ai disastri odierni, passa la linea Meloni in difesa dello Stato di diritto e del sostegno alle Nazioni di primo approdo". Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Com)