Calcio: re Marocco si congratula con Spagna e Portogallo per assegnazione Mondiali 2030

- Il re del Marocco, Mohammed VI, si è congratulato con Spagna e Portogallo, che insieme al Regno nordafricano organizzeranno i Mondiali di calcio del 2030. Lo ha riferito un comunicato del gabinetto reale. "Il re Mohammed VI ha il grande piacere di annunciare al popolo marocchino che il Comitato esecutivo della Fifa ha appena accettato all'unanimità Marocco-Spagna-Portogallo come unica candidatura per l'organizzazione dei Mondiali di calcio 2030", prosegue la nota, nella quale il sovrano ha ribadito “l’impegno del Regno a lavorare in perfetta sinergia con le autorità incaricate del dossier in ciascuno dei paesi ospitanti”. La Fifa ha assegnato oggi a Spagna, Portogallo e Marocco l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2030. In virtù del centenario della prima Coppa del mondo di calcio, disputata in Uruguay nel 1930, la partita inaugurale della competizione si giocherà comunque a Montevideo. (Mar)