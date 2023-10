Piemonte: Cgil, con perdurare chiusura ferrovia Italia-Francia danno irreparabile per lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danni alle imprese, a rischio il mantenimento dei livelli occupazionali e posti di lavoro. Sono questi i rischi del perdurare dei lavori sul Frejus fino a giugno del 2024. Lo ha affermato in una nota stampa la Filt Cgil Piemonte. "Il settore dei trasporti non può permettersi un danno irreparabile da mettere in ginocchio un'intera economia compromettendo le aziende di trasporto coinvolte direttamente e alle aziende della logistica dell'intero indotto e in prima linea un danno incalcolabile per l'economia transfrontaliera derivante dall'intermodalità ferroviaria tra l'Italia e la Francia. È stata già aperta in più aziende la cassa integrazione per l'improvviso calo di lavoro legata a questa vicenda. Ammortizzatori che non saranno sufficienti a coprire le annunciate lunghe tempistiche e incerte di messa in sicurezza della frana e ripristino della linea ferroviaria e dell'autostrada. È fondamentale accelerare i lavori data l'importanza delle ricadute sull'economia del territorio e mantenere i livelli occupazionali delle aziende coinvolte dando tutto il supporto necessario ai lavoratori coinvolti e alle aziende", ha concluso Filt-Cgil. (Rpi)